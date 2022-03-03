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В Москве проведут хакатон для поиска отечественных разработок по использованию ИИ в медицине

13:27
  • четверг
  • 03 марта 2022

Успешные продукты внедрят в систему столичного здравоохранения

В Москве пройдет хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине.

Мероприятие запланирована на период с 22 марта по 11 апреля. Его проведет Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с Физтех-школой биологической и медицинской физики МФТИ. команды должны будут представить разработки в области машинного обучения и анализа больших данных.

"Искусственный интеллект в медицине - как раз наиболее перспективная и важная цифровая технология", - сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он отметила, что сейчас очень важно поддержать российских разработчиков перспективных технологий. Например, в области диагностики онкологических заболеваний легких и молочных желез, COVID-19 и других патологий.

Участники хатакона получат возможность пропилотировать свой продукт в городских клиниках. Успешный проект будет внедрен в систему московского здравоохранения на постоянной основе

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