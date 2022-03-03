Россия прекращает поставки ракетных двигателей в США

На фоне санкций российская космическая программа будет скорректирована

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в четверг, что в ответ на санкции госкорпорация не будет больше поставлять ракетные двигатели в США.

Как заметил Рогозин, "пусть летают в космос на своих метлах".

Россия при этом не будет обслуживать оставшиеся у США 24 двигателя РД-180, а кроме того - прекращает сотрудничество с США по экспериментам на МКС.

По словам Рогозина, на фоне санкций российская космическая программа будет скорректирована. Ее приоритетом станет создание спутников в интересах обороны.

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