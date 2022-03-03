В Польше перевернулся автобус с украинскими беженцами

В автобусе находились 73 человека, в том числе два водителя

На востоке Польши съехал в ров и перевернулся автобус с беженцами из Украины, который ехал с пограничного перехода в Гребенне в Люблин, передает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

"В автобусе находились 73 человека, в том числе два водителя. Водитель в возрасте 47 лет был трезвым", - говорится в сообщении.

В результате аварии госпитализированы пять человек, в том числе четверо детей. Причина ДТП устанавливается.

Известно, что за минувшую неделю в Польшу прибыли уже почти 600 тысяч беженцев из Украины.

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