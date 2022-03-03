"Это утки, это все в соцсетях": Песков о введении в России военного положения

Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации, отмечают в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в четверг прокомментировал появившиеся в Сети публикации о том, что в ряде регионов страны может быть введено военное положение, а мужчинам призывного возраста запретят выезд.

"Это утки, это все в соцсетях и так далее ходят чистые утки, которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения признанных Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

В среду в Минобороны России сообщили, что при исполнении воинского долга во время спецоперации погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения.

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