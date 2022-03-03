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Volkswagen приостановил производство в России

14:19
  • четверг
  • 03 марта 2022

Поставки машин этого бренда из-за рубежа прекращаются

Немецкий автоконцерн Volkswagen Group временно прекращает производство автомобилей в России. Об этом рассказали в компании в четверг, 3 марта.
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Выпуск машин на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде временно приостанавливается до дальнейших распоряжений. Наряду с этим концерн принял решение прекратить поставки своей продукции в Россию из-за рубежа. Приостановка экспорта начинает действовать незамедлительно.

При этом Volkswagen в своем Twitter заявил об ответственности перед сотрудниками в России и заверил, что все они будут получать пособие по неполной занятости.

После ужесточения Западом антироссийских санкций в связи с проведением Россией спецоперации по защите ДНР и ЛНР дилеры предупредили, что новые автомобили на российском авторынке могут подорожать на 20%.

При этом ранее был зафиксирован резкий спрос на автомобили — до 30%, тогда как продавцы стали сокращать количество предложений.

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