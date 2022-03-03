Песков ответил на слухи о национализации имущества иностранцев

В Кремле такие меры не рассматриваются

Вопрос о национализации имущества иностранных граждан не рассматривается в Кремле не рассматривается. Об этом в четверг, 3 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель главы государства отметил, что ему неизвестно об обсуждении такой темы. Песков уточнил, что вопросы, связанные с санкциями и с минимизацией ущерба от ограничительных мер Запада, рассматриваются и принимаются решения в оперативном штабе в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает "Интерфакс".

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства в связи с этим ввели антироссийские санкции.

Власти России предприняли ряд ответных шагов, в том числе введен запрет иностранным гражданам (кроме граждан стран СНГ) переводить деньги со счетов в России за рубеж, а также ограничение на сумму перевода без открытия счета. Вывозить из России наличную валюту можно на сумму не более 10 тысяч долларов.

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