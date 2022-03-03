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Собянин: Московская электронная школа продолжает активно развиваться

14:05
  • четверг
  • 03 марта 2022

В библиотеке МЭШ размещены тысячи материалов

Московская электронная школа продолжает активно развиваться, заявил Сергей Собянин. Сейчас в библиотеке МЭШ размещено десятки тысяч электронных сценариев уроков, видеоуроков, учебников, тестовых заданий и интерактивных образовательных приложений.

В этом учебном году запущен новый сервис "Портфолио учащегося". В нем хранится вся информация о достижениях ребенка в учебе, сфере дополнительного образования, проектной и исследовательской деятельности. Кроме того, учителям стали доступны скорректированные общегородские шаблоны поурочных планов.

"Учителя могут автоматически формировать тесты для цифрового домашнего задания различного уровня сложности, используя базу "эталонных заданий" библиотеки МЭШ. Это позволяет учителям быстро и качественно планировать свою работу", - сообщили в столичной мэрии.

Кроме того, интеграция МЭШ с единой цифровой платформы здравоохранения позволила отказаться от ряда бумажных справок.

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