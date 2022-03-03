Вандалы осквернили памятники советским воинам в Литве

Речь идет как минимум о двух случаях
Как пишет в четверг агентство BNS, в Юрбаркском и Кайшядорском районах Литвы неизвестные осквернили памятники советским воинам.
Так, на памятнике в деревне Пашалтуонис были обнаружены свастика и оскорбительные надписи. В городе Жасляй вандалы облили мемориал краской.
"Полиция начала расследование об осквернении могилы и публичного памятного места. За это грозит наказанием в виде общественных работ, штрафа либо лишения свободы до трех лет", - отмечается в сообщении.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала сограждан "избегать провокаций".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"