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Великобритания попросила помощи у российского Минобороны

14:39
  • четверг
  • 03 марта 2022

Лондону требуется помощь в эвакуации сограждан

В Министерство обороны Российской Федерации обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации своих граждан. Об этом в четверг, 3 марта,, рассказал заместитель начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны обратилось к МИД по поводу Украины

Как уточнил Мизинцев, Великобритания просит помочь в эвакуации десяти человек: семерых — из Киева и троих — из Мариуполя. Они не могут покинуть блокированные населенные пункты.

Благодаря эффективным мерам, в том числе по обеспечению Вооруженными силами России безопасности, созданию гуманитарных коридоров и введению "режимов тишины" уже удалось вывести из опасных районов 588 иностранных граждан, рассказал военный.

Генерал-полковник уточнил, что всего к настоящему времени из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142,5 тысяч человек, включая 39 661 ребенка. Государственную границу России пересекли 15 246 автомобилей, в том числе 738 — за последние сутки, цитирует Мизинцева РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили 2 марта эвакуацию индийских граждан, находящихся на Украине. Российский лидер заверил, что их через гуманитарный коридор доставят по кратчайшему маршруту в Россию.

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