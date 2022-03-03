Минобороны рассказало о режиме тишины для эвакуации граждан на Украине

На Украине назревает гуманитарная катастрофа

Российская армия устраивает режимы тишины для эвакуации граждан на Украине. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Благодаря эффективно принятым мерам, в том числе по обеспечению Вооруженными силами России безопасности, созданию гуманитарных коридоров и введению "режимов тишины" для применения любых огневых средств и действий войск, за истекшее время удалось вывести из опасных районов 588 человек иностранных граждан", - сказал Мизинцев.

По его словам, Киев использует запрещенные приемы ведения боевых действий и нарушает международное право, в результате на Украине практически сложилась гуманитарная катастрофа.

"Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе - в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в Киеве, Харькове, в Сумах, а также в ряде других населенных пунктов", - сказал он.

Он рассказал, что Россия поводит 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины. Жителям освобожденных районов будет передано более 300 тонн предметов первой необходимости, продукты питания и медикаменты.

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