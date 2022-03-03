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Минобороны рассказало о режиме тишины для эвакуации граждан на Украине

14:40
  • четверг
  • 03 марта 2022

На Украине назревает гуманитарная катастрофа

Российская армия устраивает режимы тишины для эвакуации граждан на Украине. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе заседания межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

"Благодаря эффективно принятым мерам, в том числе по обеспечению Вооруженными силами России безопасности, созданию гуманитарных коридоров и введению "режимов тишины" для применения любых огневых средств и действий войск, за истекшее время удалось вывести из опасных районов 588 человек иностранных граждан", - сказал Мизинцев.

По его словам, Киев использует запрещенные приемы ведения боевых действий и нарушает международное право, в результате на Украине практически сложилась гуманитарная катастрофа.

"Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе - в городе с полумиллионным населением, и назревающая гуманитарная катастрофа в Киеве, Харькове, в Сумах, а также в ряде других населенных пунктов", - сказал он.

Он рассказал, что Россия поводит 14 гуманитарных акций в Херсонской, Сумской и Харьковской областях Украины. Жителям освобожденных районов будет передано более 300 тонн предметов первой необходимости, продукты питания и медикаменты.

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