Минобороны обратилось к МИД по поводу Украины

Киев должен немедленно прекратить вести противоправные действия по отношению к мирным жителям
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил об обращении Минобороны страны к Министерству иностранных дел.
"Прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим", - цитирует Мизинцева ТАСС.
По его словам, Киев должен немедленно прекратить вести противоправные действия по отношению к мирным жителям и гражданам иностранных государств. В кратчайшие сроки должны быть созданы гуманитарные коридоры для вывода всех, кто изъявит такое желание.
Российской стороной уже созданы все необходимые условия для безопасной эвакуации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"