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Минобороны обратилось к МИД по поводу Украины

14:35
  • четверг
  • 03 марта 2022

Киев должен немедленно прекратить вести противоправные действия по отношению к мирным жителям

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил об обращении Минобороны страны к Министерству иностранных дел.

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"Прошу Министерство иностранных дел Российской Федерации экстренно развернуть активную целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим", - цитирует Мизинцева ТАСС.

По его словам, Киев должен немедленно прекратить вести противоправные действия по отношению к мирным жителям и гражданам иностранных государств. В кратчайшие сроки должны быть созданы гуманитарные коридоры для вывода всех, кто изъявит такое желание.

Российской стороной уже созданы все необходимые условия для безопасной эвакуации.

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