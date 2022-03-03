ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон позвонил Путину и Зеленскому

14:52
  • четверг
  • 03 марта 2022

Разговор с российским лидером длился 1,5 часа

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Сначала глава Франции поговорил с Путиным, а затем – с Зеленским. Разговор с российским президентом длился 1,5 часа, сообщил Елисейский дворец.

Накануне Макрон обратился к нации и заявил, Франция не выступает против россиян, так как между нашими странами тесные исторические и культурные связи. Кроме того, Париж осознает ту роль, которую сыграла Россия во Второй Мировой войне.

Ранее Путин в телефонном разговоре с Макроном заявил, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.