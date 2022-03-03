Макрон позвонил Путину и Зеленскому

Разговор с российским лидером длился 1,5 часа

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Сначала глава Франции поговорил с Путиным, а затем – с Зеленским. Разговор с российским президентом длился 1,5 часа, сообщил Елисейский дворец.

Накануне Макрон обратился к нации и заявил, Франция не выступает против россиян, так как между нашими странами тесные исторические и культурные связи. Кроме того, Париж осознает ту роль, которую сыграла Россия во Второй Мировой войне.

Ранее Путин в телефонном разговоре с Макроном заявил, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"