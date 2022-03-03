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"С мужским характером": синоптик рассказал о погоде 8 марта

15:16
  • четверг
  • 03 марта 2022

В Москве ожидается существенное похолодание

В Международный женский день, который отмечается 8 марта, жителей столичного региона ожидает погода "с мужским характером". Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Синоптик сообщил, что на северо-западе Европейской России обоснуется погожий скандинавский антициклон, остальная территория макрорегиона окажется на орбите влияния черноморского циклона над Западным Кавказом. В результате на праздник произойдет традиционный возврат мартовских холодов.

8 марта погода в большинстве регионов будет "с мужским характером – холодной и ненастной". В средней полосе "весной не запахнет", местами пройдет небольшой снег.

Тишковец рассказал, что в Центральной России и Черноземье столбики термометров днем не будут подниматься выше нуля — минус пяти градусов — это климатические показатели февраля, сообщает РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что с 9 марта в столичном регионе прогнозируется резкое понижение температуры воздуха. Столбики термометров ночью опустятся до 16 градусов ниже нуля.

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