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Минобороны России объявило о гуманитарной катастрофе на Украине

15:01
  • четверг
  • 03 марта 2022

Ведомство указало на нарушение основных международных принципов

На всей территории Украины практически сложилась гуманитарная катастрофа. Об этом в четверг, 3 марта, рассказал начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
Минобороны рассказало о режиме тишины для эвакуации граждан на Украине

Как сообщил военный, зафиксированы террористические действий националистов на Украине, силой удерживающих граждан Индии, Вьетнама, Китая и других стран. В Харькове была обстреляна группа китайских граждан, двое получили ранения. Приазовский госуниверситет в Мариуполе и подступы к нему заминированы.

Также в Мариуполе украинские националисты задержали 60 граждан, следовавших к гуманитарному коридору. Террористы используют их как заложников и шантажируют готовностью их взорвать. Десятки тысяч граждан Украины в разных городах заблокированы и не выпускаются в безопасные места.

Мизинцев заявил, что это свидетельствует о применении украинскими властями запрещенных приемов ведения боевых действий и нарушении норм международного права.

В связи с этим Мизинцев задался вопросом, где базовые принципы ООН по гуманитарному праву, реакция мирового сообщества, роль Запада по принуждению Киева к соблюдению элементарных правил отношения к мирному населению.

Однако ответов "в первую очередь от тех, кто довел Украину до этого катастрофического состояния, цивилизованный мир" до настоящего времени нет, цитирует российского военного РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В Минобороны рассказали, что к настоящему времени из зон проведения специальной военной операции эвакуировано более 142,5 тысяч человек, включая 39 661 ребенка.

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