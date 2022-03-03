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В Северо-Крымский канал пришла первая вода из Днепра

14:53
  • четверг
  • 03 марта 2022

В ходе спецоперации российские военнослужащие ликвидировали дамбу в Херсонской области

В Северо-Крымский канал самотёком пришла первая вода из Днепра. В ходе спецоперации российские военнослужащие ликвидировали дамбу в Херсонской области, которую построили украинские власти для водной блокады Крыма. Она продолжалась с 2014 года. Ещё в воскресенье русло канала оставалось сухим. Но полноценного запуска пока не было, инженеры готовят систему. После ввода в эксплуатацию жители полуострова и аграрии будут обеспечены водой.

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