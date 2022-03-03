Диких животных эвакуировали с Украины в Польшу

Их распределят по приютам Западной Европы

Дикие животные из приюта под Киевом эвакуированы в Польшу. Они находятся на польской территории, зверей везут в зоопарк Познани.

"Они уже едут в зоопарк в Познани", - сообщила директор зоосада Ева Зграбчиньская в Facebook.

По ее данным, с Украины в Польшу вывезли шесть львов, шесть тигров, гиеновидную собаку и двух каракалов. Предполагается, что в дальнейшем животных распределят по приютам в Западной Европе, передает ТАСС.

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