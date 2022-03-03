В украинской делегации назвали "программу минимум" на переговорах

Они начнутся "через пару часов"

Как сообщили в офисе Владимира Зеленского, украинская делегация вылетела на вертолетах на переговоры с Россией. Переговорный процесс начнется "через пару часов", передает ТАСС.

Вместе с тем представитель украинской делегации сообщил, что программа минимум на новый раунд переговоров - создать гуманитарные коридоры, "далее по обстоятельствам".

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры состоятся на территории Брестской области. Российская делегация выдвинет три блока предложений: военно-технический, гуманитарно-международный и политический.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения признанных Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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