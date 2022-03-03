ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В украинской делегации назвали "программу минимум" на переговорах

15:24
  • четверг
  • 03 марта 2022

Они начнутся "через пару часов"

Как сообщили в офисе Владимира Зеленского, украинская делегация вылетела на вертолетах на переговоры с Россией. Переговорный процесс начнется "через пару часов", передает ТАСС.

Минобороны России объявило о гуманитарной катастрофе на Украине
Минобороны рассказало о режиме тишины для эвакуации граждан на Украине

Вместе с тем представитель украинской делегации сообщил, что программа минимум на новый раунд переговоров - создать гуманитарные коридоры, "далее по обстоятельствам".

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры состоятся на территории Брестской области. Российская делегация выдвинет три блока предложений: военно-технический, гуманитарно-международный и политический.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения признанных Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.