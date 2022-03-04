Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

У Козерогов и Дев - возможность заняться своими отношениями
Гороскоп на сегодня, 4 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".
Овны
Весна все ближе, солнце все ярче, и ваше настроение с каждым днем улучшается! Сегодня можно строить планы на дачный сезон, покупать семена или комнатные растения.
Тельцы
Сегодня вам не стоит спешить делиться с посторонними людьми своими мечтами и планами. Это день приятной внутренней тишины, глубоких размышлений, работы над собой.
Близнецы
Найти нужную информацию или подход к какому-то человеку вам помогут виртуальные друзья и знакомые. Призовите на помощь свое комьюнити и получите консультацию.
Раки
Вас порадует этот день, потому что на работе или учебе восторжествует справедливость. Вы убедитесь в том, что ваши знания и компетенции оцениваются по достоинству.
Львы
Сегодня можно просматривать сервисы по продаже билетов или туров для зарубежного отдыха. Ученики и студенты могут вытащить счастливый билет и получить высокий балл.
Девы
Близкие отношения выйдут на новый уровень и станут более проникновенными, интимными, глубокими. Тем, кто ищет любовь, звезды помогут в знакомствах и свиданиях.
Весы
Долгожданный мир: вам сегодня удастся урегулировать конфликт или снять чьи-то претензии. День принесет легкость, радость, освобождение от психологического давления.
Скорпионы
Отодвиньте на второй план все хлопоты и займитесь своим здоровьем, если в этом есть потребность. Удачными будут консультации у врачей, тренеров, фуд-коучей, диетологов.
Стрельцы
Вас порадуют результаты работы парикмахера или косметолога, а также купленные сегодня вещи. Стрельцам-родителям важно уделить внимание своим детям любого возраста.
Козероги
Примирение сторон возможно как никогда, поэтому звезды направляют вас к оппонентам. Воспользуйтесь возможностью сделать полную перезагрузку отношений.
Водолеи
Вы очень заняты собой и мало замечаете, что происходит в вашем ближнем круге общения. Вспомните, может быть, вы кому-то не ответили на сообщение или забыли поздравить?
Рыбы
Если вам кто-то должен деньги, например, работодатель или клиент, напомните сегодня о себе. Это хороший день для благополучного разрешения финансовых споров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"