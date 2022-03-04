Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

У Козерогов и Дев - возможность заняться своими отношениями

Гороскоп на сегодня, 4 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

Весна все ближе, солнце все ярче, и ваше настроение с каждым днем улучшается! Сегодня можно строить планы на дачный сезон, покупать семена или комнатные растения.

Тельцы

Сегодня вам не стоит спешить делиться с посторонними людьми своими мечтами и планами. Это день приятной внутренней тишины, глубоких размышлений, работы над собой.

Близнецы

Найти нужную информацию или подход к какому-то человеку вам помогут виртуальные друзья и знакомые. Призовите на помощь свое комьюнити и получите консультацию.

Раки

Вас порадует этот день, потому что на работе или учебе восторжествует справедливость. Вы убедитесь в том, что ваши знания и компетенции оцениваются по достоинству.

Львы

Сегодня можно просматривать сервисы по продаже билетов или туров для зарубежного отдыха. Ученики и студенты могут вытащить счастливый билет и получить высокий балл.

Девы

Близкие отношения выйдут на новый уровень и станут более проникновенными, интимными, глубокими. Тем, кто ищет любовь, звезды помогут в знакомствах и свиданиях.

Весы

Долгожданный мир: вам сегодня удастся урегулировать конфликт или снять чьи-то претензии. День принесет легкость, радость, освобождение от психологического давления.

Скорпионы

Отодвиньте на второй план все хлопоты и займитесь своим здоровьем, если в этом есть потребность. Удачными будут консультации у врачей, тренеров, фуд-коучей, диетологов.

Стрельцы

Вас порадуют результаты работы парикмахера или косметолога, а также купленные сегодня вещи. Стрельцам-родителям важно уделить внимание своим детям любого возраста.

Козероги

Примирение сторон возможно как никогда, поэтому звезды направляют вас к оппонентам. Воспользуйтесь возможностью сделать полную перезагрузку отношений.

Водолеи

Вы очень заняты собой и мало замечаете, что происходит в вашем ближнем круге общения. Вспомните, может быть, вы кому-то не ответили на сообщение или забыли поздравить?

Рыбы

Если вам кто-то должен деньги, например, работодатель или клиент, напомните сегодня о себе. Это хороший день для благополучного разрешения финансовых споров.

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