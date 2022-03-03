Британский министр пообещала продолжить "изгонять Россию Путина"

В Лондоне заявили об открытии "третьего фронта"

Культура и спорт являются третьим фронтом в стремлении "изгонять Россию Путина". Такое заявление в четверг, 3 марта, сделала министр культуры, медиа и спорта Великобритании Надин Доррис.

По словам британского министра, Россия должна быть лишена возможности принимать международные спортивные мероприятия, а в искусстве и сфере развлечений "мы подвергнем Путина остракизму на международной арене".

Доррис рассказала, что обратилась в ЮНЕСКО с просьбой запретить России принимать Конференцию о Всемирном наследии в июне. В противном случае Великобритания откажется участвовать в этом мероприятия, цитирует министра РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим западные государства, в том числе Великобритания, ввели антироссийские санкции.

Посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что в британских школах и институтах отмечаются попытки дискриминации россиян, а в парламенте Великобритании звучат призывы выслать из страны всех граждан России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"