Российские дипломаты столкнулись с угрозами в Ирландии

У посольства проходят акции протеста

Посол России в Ирландии Юрий Филатов сообщил, что сотрудники диппредставительства сталкиваются с постоянными угрозами.

"Мы регистрируем постоянные угрозы в адрес сотрудников посольства. Вот уже который день у посольства происходят с разной степенью интенсивности манифестации протеста", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения Донбасса.

После этого Запад стал вводить в отношении Москвы новые пакеты санкций.

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