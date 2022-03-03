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Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро "Пыхтино" и "Рассказовка"

15:47
  • четверг
  • 03 марта 2022

В следующем году москвичи получат метро до Внуково

Строительство Солнцевской ветки метро продолжается. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, завершена проходка от "Рассказовки" до "Пыхтино".

"И дальше пошли от "Пыхтино" до "Внуково". "Роза" и "Наталия" - два тоннелепроходческих щита, работать будут в течение года на проходку тоннелей", - сообщил Собянин.

Мэр столицы выразил надежду, что в следующем году жители Москвы получат метро до Внуково. По его словам, в этом районе сейчас ведется масштабное транспортное строительство.

"Мы реконструируем и строим линию МЦД-4, включая новые магистральные пути и новые платформы, по сути дела новые вокзалы. Параллельно строится автомагистраль, которая соединяет Минское шоссе, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское", - сообщил Собянин.

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