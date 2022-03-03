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Остановлена прокачка российского газа в Германию

15:52
  • четверг
  • 03 марта 2022

Ранее "Газпром" забронировал мощности газопровода "Ямал-Европа"

Остановлена прокачка газа по газопроводу "Ямал-Европа" через Польшу в Германию. По данным газотранспортного оператора Gascade, это произошло утром 3 марта – несмотря на то, что "Газпром" забронировал мощности трубопровода на весь день.

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Как сообщили в Gascade, прокачка газа в прямом направлении прекратилась в девять утра по московскому времени. Реверс голубого топлива в Польшу также остановлен.

В Еврокомиссии ранее заявили, что ЕС необходимо разработать стратегию достижения полной независимости от поставок российского топлива. Пока же цены на газ бьют новые рекорды, перехлестывая временами отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, передает ТАСС.

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