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Украина объявила о получении 15 млрд долларов от Запада

16:07
  • четверг
  • 03 марта 2022

В этой сумме учтены все виды помощи

Объем международной помощи Киеву составил 15 млрд долларов. Такое заявление в четверг, 3 марта, сделал Национальный банк Украины.
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Как уточнил председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, в такую общую сумму оценивается вся международная помощь — финансовая, техническая и гуманитарная.

При этом из указанной суммы 5 млрд долларов были направлены в государственный бюджет Украины, говорится в заявлении на официальном сайте регулятора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна продолжает получать оружие от западных государств — "от настоящих друзей". По словам Зеленского, ежедневно поступает "все больше и больше мощного оружия".

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