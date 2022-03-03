Западу предсказали глобальные проблемы из-за санкционного угара

При этом Москва пока не спешит с ответными санкциями

Правительство на следующей неделе подготовит второй пакет мер адаптации экономики нашей страны к санкциям. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, "практически "с колес" сейчас принимаются необходимые нормативно-правовые акты на уровне правительства и ведомств.

Тем, кто возомнил себя вершителями экономического будущего России, уже недостаточно отключения некоторых российских банков от SWIF. Нужна полная изоляция Москвы от международной платежной системы. Заявила глава британского МИД Лиз Трасс:

"Я подниму эти вопросы на встрече G7 завтра и на совете МИД ЕС, куда в этих чрезвычайных обстоятельствах также приглашены США, Канада и Украина".

Сейчас, несмотря на отключение крупных банков от международной платежной системы, внутри страны выпущенные ими карты работают, как и раньше.

"Для внутреннего перевода денег проблем не возникает. Ну а что касается связи с другими странами, то, возможно, будут разрабатываться на двусторонней основе какие-то специальные системы вот для данного периода времени", - рассказал доцент кафедры мировой экономики экономического факультета СПбГУ Вадим Капустин.

Сразу все наши банки от SWIFT не отключили, чтобы оставить лазейку для закупки сырьевых ресурсов. И ведь запад продолжает их импортировать, несмотря на всю антироссийскую риторику и обвинения Москвы в агрессии. Но евробюрократы в санкционном угаре призывают отказаться от наших углеводородов, в том числе нефти, газа и угля. И это при том, что цена на газ в Европе день за днем устанавливает новые антирекорды.

"В дополнение к нашей непоколебимой поддержке Украины мы отвечаем жесткими санкциями против российского руководства. Мы работаем над диверсификацией наших энергопоставок. Мы действительно увеличиваем наши поставки СПГ, чтобы обеспечить его достаточно в течение этого отопительного сезона, и мы удваиваем возобновляемые источники энергии, которые являются самым разумным и самым чистым решением для обеспечения независимости от российских источников энергии. Нам нужно стать независимыми от российской нефти, газа и угля", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

3 марта стоимость голубого топлива достигла почти двух тысяч 300 долларов за тысячу кубометров. Цены растут на фоне падения запасов в европейских подземных хранилищах до критических минимумов и усиления геополитической напряженности. Зато Берлин демонстративно бойкотирует "Северный поток-2". На радость Вашингтону, который теперь озолотится на своем дорогом СПГ. И не факт, что все американские запасы не уйдут в Азию, а Европа опять останется ни с чем. Именно так усугублялся осенний газовый кризис. Из которого Старый Свет вытаскивала как раз-таки Россия, выбросив на рынок дополнительные объёмы.

То, что рестрикции всегда бьют по обеим сторонам, за восемь лет активной санкционной войны с Россией запад, кажется, не понял. Но сейчас ограничения настолько непродуманные, что Москве даже не нужно вводить ответные меры. Запад наказывает себя сам. И это не только про попытки отказаться от нашего газа. Взять те же самолеты. У России отзывают 520 пассажирских лайнеров. Лизинговые компании будут вынуждены заплатить нам такие штрафы за расторжение контрактов, что проще объявить себя банкротами. Да и как физически забрать эти самолеты из России, ведь сами же закрыли все авиасообщение? И что делать дальше с этой полутысячей "Боингов" и "Эйрбасов"?

Ограничивая России доступ на мировые рынки, закрывая для нее небо и море, на западе, кажется, подзабыли, что наша страна, как и Украина, помимо всего прочего, является крупнейшим экспортером пшеницы. Сейчас цены на зерно пробили исторический максимум 2008 года. Из-за ситуации на Украине и перебоев с поставками, которые сохранятся. Ведь из-за попыток изолировать нашу страну нарушаются все логистические цепочки.

"Во многих странах Северной Африки, Египте, Тунисе, Турции, странах Центральной Азии и других государствах, потребляющих российскую пшеницу, будет недопоставка пшеницы и сопутствующий голод. То есть, недостаток элементарного хлеба. Причем, это будет происходить не из-за злой воли России, а из-за того, что те или иные транспортные компании отказываются работать с Россией", - рассуждает экономист Никита Кричевский.

Они уходят с российского рынка, осуждая действия Москвы на Украине. Но обещают вернуться. Хотя факт проведения спецоперации по защите Донбасса уже никуда не денется. Бойкот западный бизнес выражает очень странно. С оговоркой: временно приостанавливаем деятельность. Усидеть на двух стульях сразу - не упустить тренд на антироссийскую истерию и не потерять при этом рынок - сейчас пытаются и производители, и ритейлеры.

Своих покупателей бизнес-беглецы успокаивают: скоро вернемся. А смогут ли? Ведь свято место пусто не бывает. Кроме новых поставщиков, нишу займут производители, которые никуда не уходили. Да и захотят ли сами россияне впоследствии что-либо покупать у тех, кто путает бизнес с политикой? Ведь, по сути, никаких уникальных товаров, которые нечем заменить, ни Apple, ни IKEA не производят.

Южная Корея продолжит поставлять нам товары широкого потребления - от автомобилей до бытовой техники. Правда, прежде, чем объявлять об этом, Сеул провел консультации с США. В переводе с дипломатического языка означает -получил разрешение.

Москва пока не спешит с тотальными ответными санкциями. Пока мы только зеркально закрыли наше небо, прекращаем поставки ракетных двигателей в США и ограничиваем работу социальной сети "Фейсбук". Которая, мало того, что блокировала страницы наших государственных СМИ, но и активно распространяла фейки, стремясь посеять панику в российском обществе.

Сегодня Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку о введении уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, за распространение фейков о действиях вооруженных сил российской федерации и на срок до трех лет - за призывы к введению иностранных санкций в отношении нашей страны. Парламент рассмотрит эти вопросы уже завтра.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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