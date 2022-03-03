В Северо-Крымский канал пошла вода

Водная блокада полуострова закончена

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Украины. Она пришла самотеком после подрыва дамбы. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией Киев прекратил подачу. Несколько дней назад в ходе проведения военной спецоперации по демилитаризации Украины российские войска взяли под контроль Херсон и уничтожили бетонную дамбу, сооруженную для организации водной блокады полуострова. Сейчас в районе Армянска работает съёмочная группа "ТВ Центра".

В Армянске насыпное русло Северо-Крымского канала и оно уже заполнено примерно наполовину. Опоры моста - на них виден уровень, который был 8 лет назад. Засухи позади.

Днепровская вода начала прибывать в четверг утром. С территории Украины сюда она поступает самотеком. А вот под Красноперекопском и Джанкоем уже начинаются перепады высот. Там находятся шлюзы и насосные станции, которые будут регулировать напор и подавать воду дальше в сторону восточного Крыма. Специалисты проверяют состояние канала и берут пробы воды. Еще необходимо будет проверить состояние инфраструктуры на территории Херсонской области. Для Крыма это долгожданное событие. Запечатлеть историю собрались десятки местных жителей.

В субботу российские военные в ходе спецоперации уничтожили дамбу, которую соорудили украинские националисты. Расчистили русло от кустарников и деревьев. А инженерные подразделения восстановили шлюз и заслонки, уничтоженные радикалами. Водная блокада полуострова, которую Киев объявил в 2014 году, закончена.

Северо-Крымский канал построили еще в 60-е годы. Гидротехническое сооружение наполнило водой засушливый степной Крым и южные области Украины. Днепр обеспечивал 85℅ потребностей полуострова. Сейчас с возвращением воды в Крыму ждут и возрождения ряда отраслей сельского хозяйства. Наполнятся рисовые поля, восстановятся рыбные хозяйства и овощеводство.

Сегодня все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала находятся под надежной охраной российских военнослужащих. Уже через несколько недель русло заполнится водой. Фермеры ждут высокие урожаи.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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