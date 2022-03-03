Сергей Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро "Пыхтино" и "Рассказовка"

Новые станции улучшат транспортную доступность для десятков тысяч горожан

Сергей Собянин в четверг посетил новый спортивный комплекс "Арктика" в районе Ново-Переделкино. Мэр подчеркнул, что это один из крупнейших ледовых дворцов столицы. В здании площадью 13 тысяч квадратных метров разместили четыре катка, три спортивных зала, бассейн с детской зоной. В свободное от профессиональных тренировок время дворец открыт для всех желающих. И сегодня же Сергей Собянин проверил, как идут работы по строительству Солнцевской линии метро до станции "Внуково". Там завершилась проходка правого перегонного тоннеля между платформами "Пыхтино" и "Рассказовка".

Эти последние сантиметры тоннелепроходческий комплекс преодолевает под звуки аплодисментов. Проделана огромная работа. И сегодня она выполнена на 100%. Проходка тоннеля между станциями метро "Пыхтино" и "Рассказовка" Солнцевской линии московского метрополитена завершена.

"Вышел последний щит. Ну и дальше пошли от "Пыхтино" до "Внуково". "Роза" и "Наталья" - два ТПМК работать будут в течение года на проходку тоннелей. Надеюсь, что в этом году полный путь пройдут, и в 23 году жители Москвы получат метро до Внуково. Это будет первая в нашей стране линия метро, которая дойдёт до аэропорта", - сообщил Собянин.

Метро в аэропорту Внуково станет подарком для всех жителей Москвы и Подмосковья. Этот воздушный хаб ежегодно принимает до 20 миллионов пассажиров. Однако из-за сопряжения с терминалами воздушной гавани работы на станции подземки ведутся чуть медленнее, чем на остальных платформах Солнцевской ветки. Но это часть плана, утверждают строители. И все работы ведутся строго по графику.

"Тоннели построены. Дальше у нас со станции "Пыхтино" небольшой участок, а потом метромост 460 метров. Уже основные конструкции метромоста готовы. Сейчас ведётся укладка верхнего строения пути. После метромоста ещё 900 метров- два перегонных тоннеля по 900 метров и дальше будет станция "Внуково", - рассказал руководитель дивизиона метро компании-подрядчика Валерий Кивлюк.

Новые станции улучшат транспортную доступность для десятков тысяч жителей близлежащих районов. Ведь развитие подземки сопряжено и с реконструкцией Киевского направления железной дороги. На будущем четвёртом московском диаметре в этом году завершится большая реконструкция станции "Переделкино".

"В этом районе ведётся достаточно большое транспортное строительство. Мы реконструируем и строим линию МЦД-4, включая новые магистральные пути, новые платформы, по сути дела, новые вокзалы", - отметил Собянин.

Развитие социальной инфраструктуры идёт параллельно со строительством метро. В районе Солнцево Сергей Собянин посетил новый спортивный комплекс. Ледовый дворец "Арктика" - один из крупнейших в Москве.

Спортивный комплекс вмещает сразу четыре хоккейных площадки, три спортивных зала, 25-метровый бассейн с четырьмя дорожками и неглубокой детской зоной. Помимо детских секций, каждые выходные на ледовых аренах проводятся хоккейные соревнования среди любителей. То есть одновременно играют сразу восемь команд.

"Фигуристы наши юные уже занимают призовые места выполняют юношеские и уже спортивные разряды", - рассказал спортивный директор спорткомплекса Александр Игнатов.

Удобность передвижения – это приоритет развития города, рассказал мэр. В полной мере сейчас ведётся строительство магистрали из района Солнцево до Бутово. Трасса свяжет сразу 4 вылетные магистрали – Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. 22-километровая трасса разгрузит южную часть Московской кольцевой и станет основной артерией для Новой Москвы.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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