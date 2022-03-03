Жители поселка в Сирии преградили путь колонне бронетехники США

Патрулю пришлось вернуться на базу

Американскому патрулю, направлявшемуся в город Эль-Камышлы в Сирии, пришлось вернуться на базу. Дорогу бронетранспортерам преградили жители поселка Даадуш в провинции Хасеке. Сирийцы забросали бронемашины камнями, вынудив военных США повернуть назад.

Восточные районы Дейр-эз-Зора, а также большая часть провинций Хасеке и Ракка контролируются сейчас курдскими формированиями, которым оказывают поддержку США. Американское командование создало в этом регионе девять военных баз. Дамаск считает вооруженное присутствие США в районе, где сосредоточены нефтяные месторождения, незаконной оккупацией.

2 марта сирийский солдаты не пропустили патруль США в районе города Телль-Тамер на западе провинции сирийские солдаты отказались пропустить патруль ВС США и курдских бойцов. Через некоторое время отряд курдов атаковал армейский блокпост, погибли двое курдов и двое сирийских военнослужащих, передает ТАСС.

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