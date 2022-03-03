Генпрокуратура предостерегла граждан от призывов и участия в незаконных акциях

Каждому факту будет дана правовая оценка

Генеральная прокуратура России в четверг напомнила об ответственности за вовлечение граждан в незаконные "антивоенные" акции. Каждому такому факту будет дана правовая оценка, отметили в ведомстве.

"Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности", - добавили в ведомстве.

В Генпрокуратуре указали, что Россия столкнулась с беспрецедентной информационной атакой на фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

Поддаваясь на призывы выходить на несанкционированные акции, граждане не только становятся возможной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, что уголовно наказуемо.

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