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Маневры с развертыванием комплексов "Искандер-М" прошли под Калиниградом

16:52
  • четверг
  • 03 марта 2022

Ракетчики уничтожили командные пункты и узлы связи условного противника

Учения с расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" прошли в Калининградской области. Как сообщили в пресс-службе Балтийского флота России, это была плановая тренировка с электронными пусками ракет.

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"Получив координаты, расчеты ОТРК "Искандер" уничтожили командные пункты и узлы спутниковой связи условного противника, выполнив учебные (электронные) пуски крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Тренировка была не только виртуальной. До того, как получить координаты целей, расчеты "Искандеров" совершили марш по грунтовым дорогам и пересеченной местности, преодолев естественные препятствия, условно зараженные районы, проверялись навыки маневрирования в ограниченном пространстве.

3 марта тренировка с расчетами "Искандер-М" прошла и в Ивановской области. По данным пресс-службы Западного военного округа, были уничтожены важные объекты условного противника, расположенные на дальностях от 200 до 300 километров, передает "Интерфакс".

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