Путин заверил Макрона, что задачи операции на Украине будут выполнены

Попытки Киева затянуть переговоры рождают дополнительные требования

Попытки Киева затянуть переговоры ведут лишь к дополнительным требованиям со стороны Москвы. Задачи специальной военной операции России на Украине будут выполнены в любом случае, заявил российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"Путин подробно изложил принципиальные подходы и условия в контексте переговоров с представителями Киева. Подтверждено, что в первую очередь речь идет о демилитаризации и нейтральном статусе Украины - с тем, чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин особо подчеркнул, что спецоперация идет по плану, российские военные делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан. Уничтожается исключительно военная инфраструктура с применением высокоточного оружия. А сообщения о ракетных обстрелах и бомбардировках Киева и других украинских городов не соответствуют действительности, это элементы антироссийской дезинформационной кампании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"