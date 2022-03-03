ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны сообщило о прибытии на Украину около 200 хорватских наемников

17:11
  • четверг
  • 03 марта 2022

Они влились в батальон украинских националистов

Запад нарастил отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Об этом ТВЦ.Ru сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, наемников при задержании ожидает привлечение к уголовной ответственности.
Минобороны России объявило о гуманитарной катастрофе на Украине

Как сообщил Конашенков, все атаки иностранных наемников на российские войска на Украине осуществляются с применением поставляемого Западом оружия.

Представитель Минобороны также рассказал, что на минувшей неделе через Польшу на Украину прибыли около 200 наемников из Хорватии. Все они влились в один из батальонов украинских националистов.

"Хочу официально подчеркнуть, — все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами", - добавил Конашенков.

Накануне Минобороны впервые назвало количество погибших военнослужащих. Как рассказал представитель ведомства, с начала операции погибло 498 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.