Они влились в батальон украинских националистов

Запад нарастил отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Об этом ТВЦ.Ru сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, наемников при задержании ожидает привлечение к уголовной ответственности.

Как сообщил Конашенков, все атаки иностранных наемников на российские войска на Украине осуществляются с применением поставляемого Западом оружия.

Представитель Минобороны также рассказал, что на минувшей неделе через Польшу на Украину прибыли около 200 наемников из Хорватии. Все они влились в один из батальонов украинских националистов.

"Хочу официально подчеркнуть, — все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами", - добавил Конашенков.

Накануне Минобороны впервые назвало количество погибших военнослужащих. Как рассказал представитель ведомства, с начала операции погибло 498 человек.

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