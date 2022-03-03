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Делегация Украины прибыла на переговоры в Беловежскую пущу

17:35
  • четверг
  • 03 марта 2022

Представителей Киева доставили вертолеты

Переговоры российской и украинской делегации в Белоруссии начнутся в ближайшее время. Представители Киева прибыли в Беловежскую пущу.

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Первый раунд переговоров Москвы и Киева прошел в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Встреча длилась пять часов, после чего было объявлено о необходимости второго раунда. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский заявил, что представители Москвы готовы вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей.

Делегация Москвы прибыла в Белоруссию на второй раунд переговоров 2 февраля. Украинская сторона сообщила о неких "логистических трудностях", в результате встреча была перенесена на четверг. Было объявлено, что она начнется в 15:00, напоминает ТАСС.

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