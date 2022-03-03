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США использовали шантаж для продавливания резолюции ГА ООН по Украине

18:19
  • четверг
  • 03 марта 2022

Вашингтон прибегал к подкупу и угрожал санкциями

Шантаж, подкуп и угрозы – такие инструменты использовали западные страны во главе с США, чтобы большинство стран приняли резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Запад приложил к этому неимоверные усилия.

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"Западные страны во главе с США приложили, конечно, неимоверные усилия, чтобы обеспечить широкое одобрение этого документа. В ход пошли все методы воздействия на делегации. Был и неприкрытый шантаж, попытки подкупа, а были и угрозы санкциями", сказала Захарова на брифинге.

Генассамблея ООН на своей специальной сессии приняла резолюцию с осуждением операции России на Украине. За документ проголосовали представители 141 страны, против - 5, воздержались - 35. Президент США Джо Байден заявил, что страны продемонстрировали "изоляцию России", передает ТАСС.

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