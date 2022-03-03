В Беловежской пуще стартовал второй раунд переговоров России и Украины

Первый раунд прошел в понедельник

В Беловежской пуще в Белоруссии начался второй раунд российско-украинских переговоров. В российском МИД рассчитывают, что сегодняшняя встреча в кратчайшие сроки приведет к мирному урегулированию.

Представители Киева прибыли в Белоруссию на вертолете с почти суточной задержкой. Российская делегация приехала на встречу накануне и терпеливо ждала украинских коллег, сообщает "ТВ Центр".

Первый раунд переговоров состоялся в минувший понедельник. Тогда глава нашей миссии помощник президента Владимир Мединский заявил, что по ряду вопросов было найдено взаимопонимание. В четверг он отметил, что время ожидания украинцев не было потрачено зря.

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