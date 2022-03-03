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"Он настроен решительно": Макрона расстроил телефонный разговор с Путиным

18:46
  • четверг
  • 03 марта 2022

Французскому лидеру предложили заняться эвакуацией иностранцев с Украины

Разговор с президентом России Владимиром Путиным привел французского лидера Эммануэля Макрона в пессимистичное расположение духа. Он считает, что ситуация на Украине может ухудшиться, Путин настроен решительно.

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"Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало, он был настроен решительно", - приводит телеканал BFM TV слова представителя администрации Макрона.

Как сообщили ранее в Кремле, Путин в телефонном разговоре аргументировано объяснил французскому коллеге существенную роль неонацистов в государственной политике Киева. Президент России подчеркнул, что задачи спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены в любом случае. Путин предложил Макрону подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации иностранных граждан с территории Украины.

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