"Он настроен решительно": Макрона расстроил телефонный разговор с Путиным

Французскому лидеру предложили заняться эвакуацией иностранцев с Украины

Разговор с президентом России Владимиром Путиным привел французского лидера Эммануэля Макрона в пессимистичное расположение духа. Он считает, что ситуация на Украине может ухудшиться, Путин настроен решительно.

"Президент республики ожидает, что худшее еще впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадеживало, он был настроен решительно", - приводит телеканал BFM TV слова представителя администрации Макрона.

Как сообщили ранее в Кремле, Путин в телефонном разговоре аргументировано объяснил французскому коллеге существенную роль неонацистов в государственной политике Киева. Президент России подчеркнул, что задачи спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены в любом случае. Путин предложил Макрону подключиться к усилиям по обеспечению безопасной эвакуации иностранных граждан с территории Украины.

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