Российские ретейлеры ограничили наценки на социально значимые товары

Наценки не будут превышать 5%

Крупные сети российских магазинов объявили об ограничении наценок на некоторые товары. С 3 марта в "Карусели", "Перекрестке" и "Пятерочке" наценка не будет превышать пяти процентов, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

"С сегодняшнего дня "Карусель", "Перекресток" и "Пятерочка" ограничивают наценки на ряд товаров на уровне до 5% ... Такое самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей", - говорится в сообщении ФАС.

Поясняется, что ограничения касаются социально значимых товаров – таких, молочная продукция, сахар, хлеб и хлебобулочные изделия, а также овощи "борщевого набора". В торговых залах для информирования покупателей установят специальные ценники.

Механизм ограничения наценок ранее разработали ФАС, Минпромторг и Минсельхоз России. С 1 марта пятипроцентное ограничение наценки уже ввели "Окей", "Ашан" и "Атак", передает РИА Новости.

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