Путин поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии

Они обсудили обеспечение стабильности на мировом нефтяном рынке

В телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом применительно к введённым рядом западных стран антироссийских санкций Владимир Путин подчеркнул недопустимость политизации вопросов глобального энергообеспечения.

Президент изложил принципиальные подходы российской стороны в контексте проводимой специальной военной операции по защите Донбасса. Стороны с удовлетворением констатировали, что страны – участницы "ОПЕК плюс" последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке.

Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата, передает "ТВ Центр".

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