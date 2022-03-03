Лавров рассказал о диалоге с Западом

Глава МИД России дал большое интервью

Решение ситуации вокруг Украины обязательно будет найдено, а истерия Запада на этот счет пройдет. В этом уверен глава российской дипломатии Сергей Лавров. В интервью отечественным и зарубежным СМИ он отметил, что Москва готова к диалогу по широкому кругу вопросов, но на условии равноправия и учета интересов друг друга. Вот только Запад, похоже, до сих пор не готов принимать во внимание российские интересы.

Проводя спецоперацию на Украине, Россия поступает правильно, говорит Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов. Которые и возникают-то лишь потому, что Запад долгих 8 лет игнорировал происходящее в Донбассе. Там тысячами гибли невинные люди, а Киев при попустительстве своих европейских и американских патронов продолжал игнорировать единственный путь к миру - Минские соглашения. Москва вынуждена была вмешаться.

"Идет операция, которая имеет ясные цели, они обозначены: демилитаризация Украины с точки зрения недопущения нахождения там в какой-либо период угрожающего России оружия, денацификация Украины, потому что приговор Нюрнбергского трибунала никто не отменял, и, безусловно, обеспечение гарантий (безопасности) для России без вступления Украины в НАТО", - сказал Лавров.

Гарантии безопасности - ключевой вопрос, подчеркивает Лавров. Особенно сейчас, когда тема ядерной войны активно вертится в головах западных политиков.

"Сначала, по-моему, господин Столтенберг "в угаре пропагандистском" и желании понравиться самым радикальным силам на Западе заявил, что никто не запретит НАТО делать то, что НАТО захочет, в том числе если НАТО вдруг решит разместить ядерное оружие на восточно-европейских территориях. И обратите внимание на высказывание вашего президента господина Байдена", - отметил министр.

Введённые против России санкции Сергей Лавров назвал "своего рода налогом на независимость". Подчеркнул: государства, запретившие своим компаниям работать в России, сделали это под огромным давлением. Вашингтон сейчас пытается и нашу страну подчинить своей диктатуре, но с Москвой этот номер не пройдет.

"Я очень надеюсь, что сейчас перебесятся наши главные партнеры и мы будем готовы разговаривать, но, как я сказал, разговаривать исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия. Если рассчитывают, что после того, что сейчас происходит, мир будет другим, а Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату, то это расчеты с негодными средствами. Надо знать нашу историю, мы никогда никакие договоры под диктатами не заключали", - отметил Лавров.

Пока же Запад пытается склонить Россию именно к этому. Из последнего - Генассамблея ООН принимает резолюцию по Украине, осуждающую действия Москвы. В документе, не имеющем, к слову, юридической силы, нет ни единого упоминания о положении людей в Донбассе и агрессии против ДНР и ЛНР.

"В нём также ничего не сказано о незаконном перевороте в Киеве, когда в феврале 2014 года при попустительстве Германии, Франции и Польши и при поддержке США был свергнут законно избранный президент страны", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

За резолюцию проголосовали представители 141 страны, против - 5, воздержались – 35, в том числе государства Южной Америки, Африки, а также Индия и Китай.

"Проект резолюции не учитывает историю и сложный характер данного кризиса. Проект резолюции не подчеркивает важность принципа неделимости безопасности, а также решительную необходимость политического урегулирования путем дипломатии", - сказал постпред Китая при ООН Чжан Цзюн.

Важная деталь, вскрывшаяся в ходе голосования. Оказалось, число жителей стран, которые действия России на Украине поддерживают или как минимум не осуждают, это более половины населения планеты. А ведь солидарных с Москвой немало, например, и в Европе.

Всё чаще осторожные высказывания звучат и из уст европейских лидеров. Эммануэль Макрон, в частности, подчеркнул в своем обращении к нации, что Франция "не ведет войну против России", слишком уж много связывает Пятую республику с нашей страной. И это важный сигнал. Как заявили в российском МИД, рано или поздно истерика вокруг Украины закончится. И настанет время сесть за стол переговоров.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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