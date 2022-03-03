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Лавров рассказал о диалоге с Западом

22:40
  • четверг
  • 03 марта 2022

Глава МИД России дал большое интервью

Решение ситуации вокруг Украины обязательно будет найдено, а истерия Запада на этот счет пройдет. В этом уверен глава российской дипломатии Сергей Лавров. В интервью отечественным и зарубежным СМИ он отметил, что Москва готова к диалогу по широкому кругу вопросов, но на условии равноправия и учета интересов друг друга. Вот только Запад, похоже, до сих пор не готов принимать во внимание российские интересы.
Лавров: решение кризиса вокруг Украины будет найдено

Проводя спецоперацию на Украине, Россия поступает правильно, говорит Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов. Которые и возникают-то лишь потому, что Запад долгих 8 лет игнорировал происходящее в Донбассе. Там тысячами гибли невинные люди, а Киев при попустительстве своих европейских и американских патронов продолжал игнорировать единственный путь к миру - Минские соглашения. Москва вынуждена была вмешаться.

"Идет операция, которая имеет ясные цели, они обозначены: демилитаризация Украины с точки зрения недопущения нахождения там в какой-либо период угрожающего России оружия, денацификация Украины, потому что приговор Нюрнбергского трибунала никто не отменял, и, безусловно, обеспечение гарантий (безопасности) для России без вступления Украины в НАТО", - сказал Лавров.

Гарантии безопасности - ключевой вопрос, подчеркивает Лавров. Особенно сейчас, когда тема ядерной войны активно вертится в головах западных политиков.

"Сначала, по-моему, господин Столтенберг "в угаре пропагандистском" и желании понравиться самым радикальным силам на Западе заявил, что никто не запретит НАТО делать то, что НАТО захочет, в том числе если НАТО вдруг решит разместить ядерное оружие на восточно-европейских территориях. И обратите внимание на высказывание вашего президента господина Байдена", - отметил министр.

Введённые против России санкции Сергей Лавров назвал "своего рода налогом на независимость". Подчеркнул: государства, запретившие своим компаниям работать в России, сделали это под огромным давлением. Вашингтон сейчас пытается и нашу страну подчинить своей диктатуре, но с Москвой этот номер не пройдет.

"Я очень надеюсь, что сейчас перебесятся наши главные партнеры и мы будем готовы разговаривать, но, как я сказал, разговаривать исключительно по-деловому, прагматично, на основе равноправия. Если рассчитывают, что после того, что сейчас происходит, мир будет другим, а Россия будет сидеть под лавкой и подчинится диктату, то это расчеты с негодными средствами. Надо знать нашу историю, мы никогда никакие договоры под диктатами не заключали", - отметил Лавров.

Пока же Запад пытается склонить Россию именно к этому. Из последнего - Генассамблея ООН принимает резолюцию по Украине, осуждающую действия Москвы. В документе, не имеющем, к слову, юридической силы, нет ни единого упоминания о положении людей в Донбассе и агрессии против ДНР и ЛНР.

"В нём также ничего не сказано о незаконном перевороте в Киеве, когда в феврале 2014 года при попустительстве Германии, Франции и Польши и при поддержке США был свергнут законно избранный президент страны", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

За резолюцию проголосовали представители 141 страны, против - 5, воздержались – 35, в том числе государства Южной Америки, Африки, а также Индия и Китай.

"Проект резолюции не учитывает историю и сложный характер данного кризиса. Проект резолюции не подчеркивает важность принципа неделимости безопасности, а также решительную необходимость политического урегулирования путем дипломатии", - сказал постпред Китая при ООН Чжан Цзюн.  

Важная деталь, вскрывшаяся в ходе голосования. Оказалось, число жителей стран, которые действия России на Украине поддерживают или как минимум не осуждают, это более половины населения планеты. А ведь солидарных с Москвой немало, например, и в Европе.

Всё чаще осторожные высказывания звучат и из уст европейских лидеров. Эммануэль Макрон, в частности, подчеркнул в своем обращении к нации, что Франция "не ведет войну против России", слишком уж много связывает Пятую республику с нашей страной. И это важный сигнал. Как заявили в российском МИД, рано или поздно истерика вокруг Украины закончится. И настанет время сесть за стол переговоров.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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