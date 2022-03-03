Глава СВР рассказал о военных базах на Украине

Они создавались при поддержке Великобритании

Великобритания спонсировала строительство двух военно-морских баз на Украине, на побережьях Черного и Азовского морей. Как сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, шла подготовка к их запуску. А военные аэродромы в этой стране модернизировались под стандарты НАТО.

"Велась работа по модернизации аэронавигационного оборудования украинских военных аэро-дромов, что в перспективе позволило бы принимать на них весь спектр военно-транспортной авиации альянса", - пишет Нарышкин в статье, опубликованной на сайте СВР.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Владимир Путин в своем обращении четко обозначил ее цели: демилитаризация и денацификация Украины.

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