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Путин: российские солдаты действуют мужественно, как настоящие герои

20:00
  • четверг
  • 03 марта 2022

Президент провел совещание с членами Совбеза

В ходе специальной военной операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза.

По словам российского лидера, ход операции на Украине показывает, что Россия воюет именно с неонацистами, передает ТАСС. Путин отметил, что существуют объективные данные о размещении националистами и бандитами на Украине тяжелой техники в районе жилых домов.

Память российских военных, погибших в ходе специальной военной операции, глава государства почтил минутой молчания. Как рассказал накануне представитель Минобороны, с начала операции погибли 498 человек.

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