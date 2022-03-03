Путин рассказал о прорыве обороны ВСУ под Волновахой

Националисты укрепляли этот рубеж 8 лет

Президент России отметил действия отдельных подразделений Вооруженных сил России во время специальной операции на Украине. По словам Владимира Путина, российские военнослужащие сумели прорвать оборону ВСУ в районе Волновахи. Этот рубеж националисты укрепляли почти восемь лет.

"Отмечу личный состав сотой мотострелковой бригады, действующей на донецком направлении. Бойцы под командованием полковника Алексея Борисовича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко эшелонированную оборону, которую националисты укрепляли и оборудовали в течение почти восьми лет", - заявил Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России. Российский лидер подчеркнул, что в этих боях как военнослужащие РФ, так и ополченцы Донбасса проявили массовый героизм, передает РИА Новости.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима. Для этого следует провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

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