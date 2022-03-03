Путин объявил о дополнительных выплатах семьям погибших на Украине военных

Это 5 миллионов рублей сверх положенной по закону суммы

Семьи российских военнослужащих, погибших во время специально операции на Украине, получат дополнительные выплаты. О своем решении президент России Владимир Путин объявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

"Считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 миллионов рублей", - заявил Путин.

Глава государства пояснил, что эта сумма будет выплачена сверх положенных по закону страховых обеспечений и единовременных пособий, которые составляют 7 миллионов 421 тысячу рублей. Кроме того, напомнил президент, каждому члену семьи погибшего военнослужащего будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"