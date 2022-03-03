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СКР предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях

22:49
  • четверг
  • 03 марта 2022

Не стоит поддаваться на провокации

Следственный комитет России в четверг обратил внимание - в социальных сетях и ряде СМИ вновь обсуждается проведение несанкционированных манифестаций в связи с нынешней внешнеполитической обстановкой.
Генпрокуратура предостерегла граждан от призывов и участия в незаконных акциях

Организаторов на таких акциях не бывает - они вообще могут все координировать из-за рубежа, прекрасно зная, что за участие предусмотрена ответственность.

"Обращаясь к молодежи, студентам учебных заведений, просим не поддаваться на провокации и не следовать призывам в социальных сетях, даже если они исходят от знакомых вам лиц или обещающих вознаграждение. Их позиция вскоре может измениться, а последствия поступков, совершенных под воздействием непроверенной информации, негативно скажутся на вашем будущем", - заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

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