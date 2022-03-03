Москва и Киев договорились о гуманитарных коридорах

Делегации России и Украины провели второй раунд переговоров

Делегации России и Украины на переговорах в Беловежской пуще достигли определенного прогресса. Стороны договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения, а также доставки медикаментов и продуктов питания в места боевых действий.

"Главный вопрос, который решили сегодня – это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений. Представители Министерств обороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения и возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Считаю, что это существенный прогресс", – сказал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

"Мы обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект, потому что сейчас достаточно много городов находится в окружении, там драматическая ситуация с продуктами питания, медикаментами, с возможностью эвакуации ", - заявил член украинской делегации, советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, речь идет о временном прекращении огня в период, когда будет проводиться эвакуация. В то же время, Владимир Зеленский, комментируя итоги встречи, заявил, что пока нет результата, который нужен Украине, передает RT.

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