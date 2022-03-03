ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США признали передачу Киеву разведданных о ВС России

22:09
  • четверг
  • 03 марта 2022

Это происходит в режиме реального времени

Вашингтон передает Киеву развединформацию о перемещениях российских войск в реальном времени. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома. В то же время, по словам Джен Псаки, США не намерены создавать над Украиной бесполетную зону – это грозит войной с Россией.

Псаки сообщила о подготовке санкций против "внутреннего круга Путина"
"Откровенное хамство": в Госдуме ответили на слова Псаки о России

"Для этого потребуется, чтобы военные США, по сути, сбивали российские самолеты, что потенциально вызовет прямую войну с Россией. А мы хотим избежать именно этого", - сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что в американской администрации не предвидят исключения России из Совета безопасности ООН. С таким призывом ранее выступили власти Украины. По словам Псаки, Россия является постоянным членом Совбеза ООН, и США не концентрируются на обсуждении ее исключения – но сфокусированы на изоляции Москвы, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военный конвой ВС России
Военный конвой ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.