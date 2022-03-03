США признали передачу Киеву разведданных о ВС России

Это происходит в режиме реального времени

Вашингтон передает Киеву развединформацию о перемещениях российских войск в реальном времени. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома. В то же время, по словам Джен Псаки, США не намерены создавать над Украиной бесполетную зону – это грозит войной с Россией.

"Для этого потребуется, чтобы военные США, по сути, сбивали российские самолеты, что потенциально вызовет прямую войну с Россией. А мы хотим избежать именно этого", - сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что в американской администрации не предвидят исключения России из Совета безопасности ООН. С таким призывом ранее выступили власти Украины. По словам Псаки, Россия является постоянным членом Совбеза ООН, и США не концентрируются на обсуждении ее исключения – но сфокусированы на изоляции Москвы, передает ТАСС.

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