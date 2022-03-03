США вводят "жесткие" санкции против Пескова и 19 российских бизнесменов

Ограничения распространяются и на членов семей

Вашингтон ввел новые – теперь "полные блокирующие" санкции против российских официальных лиц и предпринимателей. Первым в списке оказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США также внесли в черный список Бориса и Аркадия Ротенбергов, Сергея Чемезова, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина, Алишера Усманова и Николая Токарева. Всего в перечне попавших под рестрикции – 19 российских бизнесменов и 47 "связанных с ними лиц", как говорится в сообщении Белого дома.

В числе "связанных" с предпринимателями лиц – и члены семей бизнесменов. В отношении них введены визовые ограничения. Эта мера не коснулась только семейств Пескова и Усманова, передает агентство Reuters.

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