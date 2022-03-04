На территории Запорожской АЭС произошел пожар

Горело здание учебно-тренировочного комплекса

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в здании учебно-тренировочного комплекса на территории Запорожской АЭС на востоке страны.

"Огнем охвачены третий, четвертый, пятый этажи пятиэтажного здания", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что на АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние в норме.

От ГСЧС в тушении принимали участие 40 человек и 10 единиц техники. Возгорание было локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, а затем, около 8 часов утра по Москве, ликвидировано. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре.

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