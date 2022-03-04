ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На территории Запорожской АЭС произошел пожар

08:20
  • пятница
  • 04 марта 2022

Горело здание учебно-тренировочного комплекса

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в здании учебно-тренировочного комплекса на территории Запорожской АЭС на востоке страны.

Глава СВР рассказал о военных базах на Украине
США использовали шантаж для продавливания резолюции ГА ООН по Украине

"Огнем охвачены третий, четвертый, пятый этажи пятиэтажного здания", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что на АЭС работает один энергоблок из шести. Противопожарное состояние в норме.

От ГСЧС в тушении принимали участие 40 человек и 10 единиц техники. Возгорание было локализовано на площади 2 тысячи квадратных метров, а затем, около 8 часов утра по Москве, ликвидировано. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.