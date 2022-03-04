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Шольц заявил о закупках газа Германией в обход России

08:20
  • пятница
  • 04 марта 2022

По словам канцлера, в ФРГ "готовились к этому"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что Германия начала закупки газа в обход России.
Остановлена прокачка российского газа в Германию

"Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше", - сказал политик.

Он при этом уточнил, что Германия продолжает получать газ, нефть и уголь из России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Страны Запада после этого начали вводить против России новые пакеты санкций.

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