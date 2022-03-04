Нуланд назвала условие отмены санкций против России

Необходимо "восстановить мир", считают в США

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью ТАСС, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены, если "Россия закончит эту войну, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Вместе с тем Нуланд уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, собирается ли Вашингтон признавать красные линии России.

"Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляла нулевую угрозу России", - добавила заместитель госсекретаря.

По ее словам, Москва хочет вернуться "к какой-то советской фантазии 1979 года".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию после обращения признанных Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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