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В Госдуме пообещали выполнить все социальные обязательства

08:21
  • пятница
  • 04 марта 2022

Эти вопросы находятся на постоянном контроле президента

В условиях новых вызовов все существующие меры поддержки населения будут сохранены, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
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"Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна", - написал он в Telegram.

По словам Володина, эти вопросы находятся на постоянном контроле главы государства.

Как уточнил спикер, развитие страны - единственный возможный ответ на санкции Запада.

"Настал момент истины. Мы должны объединиться, чтобы преодолеть трудности", - подытожил председатель нижней палаты парламента.

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