В Госдуме пообещали выполнить все социальные обязательства

Эти вопросы находятся на постоянном контроле президента
В условиях новых вызовов все существующие меры поддержки населения будут сохранены, сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
"Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна", - написал он в Telegram.
По словам Володина, эти вопросы находятся на постоянном контроле главы государства.
Как уточнил спикер, развитие страны - единственный возможный ответ на санкции Запада.
"Настал момент истины. Мы должны объединиться, чтобы преодолеть трудности", - подытожил председатель нижней палаты парламента.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"